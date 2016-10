Silverline 13:30 bis 15:10 Historienfilm Pakt des Bösen 2 - Die Rückkehr - Teil 2 RUS 2011 20 40 60 80 100 Merken Kurz nach dem Tod von Peter dem Großen: Der Marine-Offizier Plakhov liebt eine junge Frau. Als sie bedroht wird, tötet er den Angreifer, wird daraufhin jedoch selbst zum Tod verurteilt. Der Chef des Geheimdienstes beschließt, die Todesstrafe umzuwandeln. Er schickt Plakhov auf eine Mission. Zusammen mit seiner Freundin besteigt Plakhov ein Schiff, das wenig später von Piraten attackiert wird. Nur mit Hilfe eines anderen Piraten gelingt es Plakhov mit seiner Freundin, der Gefahr zu entgehen. Beide landen an den Gestaden Amerikas, wo sie ein neues Leben anfangen wollen, doch in Boston lauert eine tödliche Gefahr auf die beiden. Plakhovs Freundin gerät in die Hände von Sklavenhändlern. Kann der Russe sie aus den Klauen dieser Menschenschinder retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sergey Chonishvili (Ushakov) Maksim Dakhnenko (Van Guver) Anastasiya Gorkova (Liza) Pyotr Krasilov (Plahov) Darya Melnikova (Fekla) Sergey Neudachin (Egorka) Anna Nosatova (Mari) Originaltitel: Zapiski ekspeditora Taynoy kantselyarii 2 Regie: Oleg Ryaskov Drehbuch: Oleg Ryaskov Altersempfehlung: ab 12