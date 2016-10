Silverline 08:45 bis 10:00 Krimi Lenka Wood GB 2014 20 40 60 80 100 Merken New York - 4. Juli, Amerika feiert seinen Unabhängigkeitstag. Lenka und ihr Verlobter Dexter genießen die Parade und das Feuerwerk. Überraschend macht er ihr einen Heiratsantrag. Für ihre Flitterwochen mieten die beiden eine Villa in der Türkei. Während Lenka im Haus bleibt, fährt Dexter in die Stadt um einige Besorgungen zu machen. Als er zurückkehrt, fehlt von Lenka jede Spur. Jemand schlägt Dexter bewusstlos, worauf kurze Zeit später aufgrund eines seltsamen Notrufs die Polizei eintrifft. Als die Polizisten versuchen Dexter mit Gewalt festzuhalten, flüchtet er. Es bleibt Ihm nicht viel Zeit , Lenka zu finden und seine Unschuld zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark O'Neal (Dexter) Petra Bryant (Lenka) Simon Phillips (Jenson) Tom Benedict Knight (Fedor) Akbar Kurtha (Yianni) Billy Murray (Draper) Anais Alvarado (Sibel) Originaltitel: The Disappearance of Lenka Wood Regie: Paul Tanter Drehbuch: Paul Tanter Altersempfehlung: ab 16