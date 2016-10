Silverline 02:55 bis 04:25 Thriller Girls Against Boys USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte die junge, attraktive Barkeeperin Shae mit ihrem Freund ins Wochenende fahren. Doch stattdessen offenbart ihr dieser, dass er Familie hat und verlässt sie kurzerhand. Zur Ablenkung zieht sie mit ihrer Kollegin Lu durch die Clubs. Doch Shae wird noch am selben Abend vergewaltigt. Die beiden starten einen blutigen Rachefeldzug, der für jeden Mann, der ihnen in die Quere kommt, tödlich endet. Als Shae jedoch eigene Wege gehen will, gerät die Situation zunehmend außer Kontrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole LaLiberte (Lulu) Danielle Panabaker (Shae) Matthew Rauch (Officer Daniels) Liam Aiken (Tyler) Caroline Lagerfelt (Professor Sara Randolph) Reyna de Courcy (Karen) Andrew Howard (Terry) Originaltitel: Girls Against Boys Regie: Austin Chick Drehbuch: Austin Chick Kamera: Kat Westergaard Musik: Nathan Larson Altersempfehlung: ab 18

