Silverline 22:20 bis 23:50 Horrorfilm Dying Breed AUS 2008 20 40 60 80 100 Merken Auf einer Expedition in den tiefen Wäldern Tasmaniens, in denen Mythen zufolge vor langer Zeit der Kannibale "Pieman" sein Unwesen trieb begeben sich die Zoologin Nina, ihr Freund Matt und dessen partysüchtiger Kumpel Jack nebst Freundin Rebecca auf die Suche nach dem tasmanischen Tiger. Stattdessen trefen sie auf eine grauenvoll mutierte Spezies. Diese degenerierten Hinterwäldler scheinen Nachkommen Piemans zu sein und haben nur Eines im Sinn: Ihre "Blutlinie" muss weiterfließen - und zwar um jeden Preis! Dazu bedient sich die Brut vorzugsweise neuer Eindringlinge in ihren Lebensraum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Phillips (Jack) Leigh Whannell (Matt) Bille Brown (Harvey) Mirrah Foulkes (Nina) Melanie Vallejo (Rebecca) Ken Radley (Liam) Elaine Hudson (Ethel) Originaltitel: Dying Breed Regie: Jody Dwyer Drehbuch: Michael Boughen, Jody Dwyer, Rod Morris Musik: Nerida Tyson-Chew Altersempfehlung: ab 18