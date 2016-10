Silverline 20:15 bis 22:20 Drama Mother COR 2009 20 40 60 80 100 Merken In diesem subtilen Psychothriller geht Bong Joon-ho konsequent und kompromisslos der Frage nach, wie weit eine Mutter zu gehen bereit ist, um ihren einzigen Sohn aus den Fängen eines korrupten Polizeiapparates zu retten. Wozu ist eine Mutter fähig, um die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen, der wegen Mordes an einem Schulmädchen angeklagt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kim Hye-ja (Mutter) Bin Won (Yoon Do-joon) Goo Jin (Jin-tae) Yoon Jae-Moon (Je-moon) Jun Mi-sun (Mi-sun) Song Sae-beauk (Sepaktakraw Detektiv) Kim Byoung-Soon (Anführer) Originaltitel: Madeo Regie: Bong Joon-Ho Drehbuch: Park Eun-kyo, Bong Joon-Ho Kamera: Hong Kyung-pyo Musik: Lee Byung-Woo Altersempfehlung: ab 12