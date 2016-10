Silverline 17:10 bis 18:50 Horrorfilm John dies at the End USA 2012 Nach einer Vorlage von David Wong 20 40 60 80 100 Merken Die neue Droge Soy Sauce verspricht mit jedem Schuss eine außerkörperliche Erfahrung, Konsumenten driften durch Zeit und Raum. Doch einige kehren nicht als menschliche Wesen zurück, und plötzlich sieht die Menschheit einer Invasion entgegen, die nicht von dieser Welt zu kommen scheint. Ein Held ist nun gefragt, doch statt dessen treten John und David, zwei Studienabbrecher, die kaum einen Job halten können, an um die Welt zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chase Williamson (Dave) Rob Mayes (John) Paul Giamatti (Arnie Blondestone) Clancy Brown (Dr. Albert Marconi) Glynn Turman (Detective) Doug Jones (Roger North) Daniel Roebuck (Largeman) Originaltitel: John Dies at the End Regie: Don Coscarelli Drehbuch: Don Coscarelli Kamera: Michael Gioulakis Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16