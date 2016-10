Silverline 12:50 bis 14:20 SciFi-Film Jurassic Predator USA 2011 Nach einer Vorlage von George Michael Kostuch, Cameron Larson, Caleb Michaelson, Claire Sanchez 20 40 60 80 100 Merken Nach dem unerklärlichen Verschwinden ihres Vaters kehrt die geschiedene Laura (Elena Lyons) in ihre Heimastadt in Louisiana zurück, um ihr Leben neu zu ordnen. Dort hat sich einiges geändert. Ihr Ex-Freund ist nun Scheriff und ihr Ex-Mann, ein ehemaliger Professor, kauft mittlerweile in spekulativen Geschäften Sumpfgebiete auf. Um die Sumpflandschaft zu retten und sich die Langeweile zu vertreiben, widmet sich Laura dem Familiengeschäft, das ihr Vater fast in den Ruin geführt hat: ein Unternehmen für touristische Bootsausflüge auf dem Sumpf. Bei ihrer ersten Fahrt entdecken Laura und ihre Passagieren in einem Alligatorgebiet eine halb gefressene menschliche Leiche. Doch es waren nicht die die Alligatoren, die den Körper so zugerichtet haben, sondern das schrecklichste Geschöpf, das die Bewohner des Dorfes je zu Gesicht bekommen haben. Ein geklonter Pilosaurier, prähistorischer Vorfahre der Alligatoren, treibt im Sumpf sein Unwesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Sheppard (Dr. Charles LeBlanc) Elena Lyons (Laura Le Crois) Paul Wall (Froggy) Lochlyn Munro (Sheriff Tim Richards) Phillip Beard (Pappy) Gabe Begneaud (Matt) James DuMont (Deputy Tom) Originaltitel: Xtinction: Predator X Regie: Amir Valinia Drehbuch: George M. Kostuch, Cameron Larson, Caleb Michaelson, Claire Sanchez Kamera: John Lands Musik: Kenneth Hampton Altersempfehlung: ab 16