Spiegel TV Wissen 00:30 bis 01:15 Dokumentation Die Cholesterin-Lüge CDN 2014 Ein erhöhter Cholesterinwert wurde jahrelang für Herzinfarkte verantwortlich gemacht. Doch neueste Studien widerlegen diese These. 50 Prozent der Infarkt-Patienten haben normale Cholesterinwerte und viele Menschen mit hohem Cholesterinspiegel leben mit gesundem Herzen. Der Film räumt auf mit alten Mythen und hinterfragt, wer die Angst in der Bevölkerung geschürt hat. Originaltitel: The Cholesterol Question