Dokumentation Dubiose Machenschaften Marketing und Manipulation F 2012 Marketing und Manipulation: Die meisten unserer Entscheidungen fällen wir unbewusst. Daher versuchen viele große Firmen gezielt, das Unterbewusstsein der Konsumenten zu beeinflussen. So steigerte McDonald's angeblich den Umsatz in seinen Restaurants mit Hilfe eines eigens entwickelten Dufts. Bis zu welchem Grad ist eine solche Manipulation des Konsumenten legitim?

