Spiegel TV Wissen 01:15 bis 02:05 Reportage Will ich wissen! Die Kampfpiloten von Wittmund D 2013 Die Kampfpiloten von Wittmund - Sie sichern den Luftraum der Bundesrepublik Deutschland und müssen ihr Fluggerät auch bei doppelter Schallgeschwindigkeit und in schwierigsten Situationen sicher beherrschen. Dafür müssen Kampfpiloten körperlich topfit sein. Zwar unterstützen Druckanzug und Atemmaske, dennoch wirken enorme Kräfte von bis zu 8 G auf die Cockpitbesatzungen der Kampfjets.