Spiegel TV Wissen 21:10 bis 21:55 Dokumentation Inside IS - Krieg im Namen Allahs D 2015 Sie ziehen mordend durch das Land. Dabei folgen die Dschihadisten einem perfiden Plan, entworfen von dem Mastermind des Terrors: Haji Bakr. SPIEGEL-Reporter Christof Reuter gelangte in den Besitz der geheimen Pläne und wertete sie aus. Herausgekommen ist eine präzise Anleitung zum Terror. SPIEGEL TV WISSEN rekonstruiert anhand der geheimen Dokumente den Aufstieg der unheiligen Terrororganisation. Originaltitel: Inside IS - Krieg im Namen Allahs Altersempfehlung: ab 12