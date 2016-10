Spiegel TV Wissen 17:35 bis 18:30 Dokumentation Head Games - Die Tücken menschlicher Wahrnehmung USA 2012 Merken Soziale Experimente können spannend, lustig, entlarvend oder irritierend sein. Denn sie machen sichtbar, wie sich der Mensch in bestimmten Situationen verhält. Spielerisch und überraschend werden Personen an verschieden Orten vor logische oder moralische Entscheidungen gestellt. Experten bewerten diese und erklären, welche Prozesse dafür im Gehirn verantwortlich sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Head Games