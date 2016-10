Spiegel TV Wissen 02:05 bis 03:00 Dokumentation Die Bergretter Verirrter Skifahrer in Gefahr D 2015 Merken Hoch über den Alpen thront der Gipfel des Mont Blanc. Doch seine atemberaubende Schönheit hat auch eine dunkle und tödliche Seite. Denn die steilen Abhänge, das tückische Eis und die versteckten Felsspalten werden immer wieder jenen zum Verhängnis, die den Nervenkitzel am Steilhang suchen. Wenn die Helikopter-Staffel der Bergretter vom Mont Blanc ausrückt, dann geht es fast immer um Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Bergretter

