Spiegel TV Wissen 17:40 bis 18:30 Reportage Die Reportage Rote Illusionen - Die Jagd nach der ehrlichen Tomate D 2014 Rote Illusionen - Gibt es die perfekte Tomate? Der 2-Sterne-Koch Christian Lohse hat sie gesucht. Was der Küchenchef auf Sizilien entdeckt, raubt ihm manche Illusionen. In der Uckermark, versucht Lohse erneut sein Glück. Ein kauziger Aussteiger baut mitten im Nirgendwo neben Obst und Gemüse auch Tomaten an. SPIEGEL TV WISSEN hat den Gastronomen bei der Suche nach der perfekten Tomate begleitet. Originaltitel: Die Reportage