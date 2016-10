Spiegel TV Wissen 03:35 bis 04:25 Dokumentation Grenzgebiete - Deutschlands Nachbarn Die Herzkammer Europas D 2016 Merken Nach dem kleinen Ort Schengen in Luxemburg, im Dreiländereck zu Deutschland und Frankreich, ist das europäische Abkommen über die Abschaffung stationärer Grenzkontrollen benannt. Robert Goebbels, luxemburgischer Unterzeichner des Schengener Abkommen, kehrt zurück an den Unterzeichnungort und erinnert sich: Niemand sah damals die befreiende Wirkung dieses "kleinen Vertrags" voraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Grenzgebiete - Deutschlands Nachbarn

