Spiegel TV Wissen 15:20 bis 16:10 Dokumentation Angriff auf die Tagesschau - Wie das Web das Fernsehen verändert D 2015 Internetvideos auf Abruf machen dem klassischen Fernsehen immer mehr Konkurrenz. Diese Entwicklung erfasst auch den Journalismus. Die Trendsetter sitzen dabei oft in den USA. SPIEGEL TV WISSEN zeigt, wie sich Medienhäuser dem rasanten Wandel anpassen - von der Traditionszeitung New York Times bis zum Hipster-Medium Vice. Wie verändert das Internet unsere Sehgewohnheiten?