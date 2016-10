Das Erste 05:10 bis 05:30 Magazin Brisant Neue Spuren zum NSU und dem Mordfall Peggy: In welchem Zusammenhang stand Rechtsterrorist Böhnhardt zum Verschwinden des Mädchens? / Was läuft alles schief im Freistaat Sachsen / Ermittlungspannen, unqualifizierte Justizmaßnahmen und die Frage nach der politischen Verantwortung / Aufklärungskampagne über Wegwerfgesellschaft: New Yorker Umweltaktivist kleidet sich ausschließlich mit von ihm produzierten Müll / Auszeichnung für Behinderten-Reittherapie: Begleitet von Freundin Christine Neubauer erhält Petra Jenal den Preis "Goldene Bild der Frau" / Comeback nach Krebserkrankung: Schlagerstar Karel Gott meldet sich nach einem Jahr zurück auf der Bühne D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das Boulevardmagazin berichtet Montag bis Samstag Nachmittag in einem unterhaltsamen Mix über aktuelle Geschehnisse, über Klatsch und Königshäuser, über Prominente und solche, die es sein möchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kamilla Senjo Originaltitel: Brisant