Komödie Unverhofft kommt oft IND 2014

Aman versucht sich recht erfolgreich als Musiker in London. Auch die charmante, aus dem Punjab stammende Asha lebt mit ihren Eltern in einer schicken Villa im Nobelvorort South Kensington. Als die beiden sich kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Zum Glück des Paars fehlt bald nur noch die Einwilligung von Ashas Eltern zur Hochzeit. Zunächst sind die Schwiegereltern in spe von dem vor Kreativität und Intellekt sprühenden Aman geradezu begeistert. Alles scheint sich glücklich zu fügen. Doch das Blatt wendet sich jäh, als Ashas Eltern herausfinden, dass Aman pakistanischer Herkunft ist. Für Ashas traditionelle Familie, die Pakistaner allenfalls naserümpfend zur Kenntnis nimmt, kommt eine Verbindung der beiden damit auf gar keinen Fall in Frage. Vor vollendete Tatsachen gestellt, schmieden die verzweifelten Liebenden schließlich in ihrer Not einen riskanten Plan, um Ashas Eltern doch noch umzustimmen. Die heitere indische Version von "Romeo und Julia" wurde erstmals bei den Zee Cine Awards vorgestellt und avancierte schließlich entgegen aller Vorhersagen zum absoluten Hit an den Kinokassen. Erstmals stehen in dieser romantischen Komödie die Bollywood-Legenden und tatsächlichen Eheleute Anupam und Kirron Kher auch als Leinwandpaar vor der Kamera als Ashas mit Standesdünkel behaftete Eltern.

Schauspieler: Ali Zafar (Aman) Yami Gautam (Asha) Anupam Kher (Rajinder Singh) Kiron Kher (Asha's mother) Sara Khan ("Jia, Asha's sister") Vishwa Badola ("Daddu, Asha's grandfather") Anuj Pandit (Manav Singh) Originaltitel: Total Siyappa Regie: E Niwas Drehbuch: Neeraj Pandy Kamera: Barrie Martin Musik: Ali Zafar Altersempfehlung: ab 6