Zee.One 18:15 bis 20:15 Liebesfilm Love U Mr Kalakaar! IND 2011

Sahil, ein talentierter junger Künstler, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Der größte Wunsch des verträumten jungen Mannes ist es, eines Tages Erfolg als Karikaturenzeichner zu haben. Als er die schöne Ritu kennenlernt, prallen Welten aufeinander: Die junge Frau ist auf dem Weg in die Management-Etage der Firma ihres Vaters. Ihre Welt besteht aus Gewinnen, Rentabilitäten und Deadlines. Dennoch verlieben sich die beiden ineinander. Doch Ritus Vater stellt sich komplett gegen die Beziehung. In seinen Augen ist Sahil faul und unbeständig, weil er die brotlose Tätigkeit als Künstler einer festen Anstellung mit Aufstiegsmöglichkeiten vorzieht. Um die beiden ein für alle Mal auseianderzubringen, schmiedet er einen folgenschweren Plan: Nur wenn Sahil es schafft, binnen drei Monaten ein marodes Geschäftsmodell profitabel zu machen, darf er Ritu heiraten. Verzweifelt willigt Sahil ein. Doch dann bietet sich ihm die Chance seines Lebens, als er einen Job als Comiczeichner angeboten bekommt. Die liebreizende Amrita Rao übernimmt die weibliche Hauptrolle in dieser bezaubernden Liebesgeschichte zwischen einer Tochter aus reichem Hause und einem armen jungen Künstler. Rao hatte ursprünglich nicht vor, in die Filmindustrie einzusteigen. Entschlossen verfolgte sie ihr Ziel, einen Abschluss in Psychologie zu machen, bis zum Ende. Doch nach verschiedenen Auftritten als Werbegesicht bescherte Ken Ghoshs romantische Komödie "Ishq Vishk" nicht nur ihr, sondern auch ihrem Co-Star Shahid Kapoor quasi über Nacht weltweiten Ruhm.

Schauspieler: Tusshar Kapoor (Sahil Rastogi) Amrita Rao (Ritu D. Diwan) Ram Kapoor (Deshraj Diwan) Madhoo (Vidya / Bui) Kiran Kumar (Chauhan) Prashant Ranyal (Aman) Originaltitel: Love U... Mr. Kalakaar! Regie: S. Manasvi Altersempfehlung: ab 6