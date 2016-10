Zee.One 02:00 bis 04:00 Filme Manjunath IND 2014 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Manjunath hat gerade erfolgreich seine Ausbildung abgeschlossen und eine Tätigkeit im Vertrieb einer indischen Ölfirma in der Provinz Uttar Pradesh angetreten. Für den in einfachen Verhältnissen aufgewachsenen jungen Mann ist es ein Traumjob, denn er glaubt, einer der wenigen zu sein, denen eine echte Chance auf Aufstieg zuteil wird. Doch rasch verdüstert sich diese Hoffnung: Manjunath muss feststellen, dass seine Arbeitgeber illegal Treibstoff mit billigen Zusätzen verfälschen. Ein Ausflug ins Hinterland verdeutlicht Manjunath auf grausame Weise die drastischen Folgen dieses Handelns für Mensch und Umwelt. Entschlossen begibt sich der aufrechte junge Mann in den Kampf gegen die korrupte Ölindustrie. Doch dadurch legt sich Manjunath mit einem unkontrollierbaren Riesen an, für den Millionensummen auf dem Spiel stehen. Als Manjunath plötzlich verschwindet, befürchten seine Freunde das Schlimmste. In realistischen Bildern erzählt das packende Drama die wahre Geschichte des Manjunath Shanmugam, der 2005 in Uttar Pradesh für seinen Widerstand gegen die Treibstoffverfälschung im Ölbusiness brutal ermordet wurde. Regisseur Sandeep A. Varma stieß auf die beklemmende Geschichte, als ihn die Manjunath-Stiftung um die Produktion einiger Werbemittel für eigene Zwecke bat. Varma war zutiefst beeindruckt von der Bodenständigkeit des jungen Mannes und dessen furchtloser Suche nach Gerechtigkeit in einer korrupten Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anjori Alagh (Sujata) Karan Ashar (Undy) Asif Basra (Devendra) Seema Biswas (Manju's Mother) Saksham Dayma (Inspector Sukla) Divya Dutta (Anjali) Kishore Kadam (Manju's Father) Originaltitel: Manjunath Regie: Sandeep A. Varma Drehbuch: Nitin Dwivedi, Sandeep A. Varma Altersempfehlung: ab 6

