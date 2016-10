Zee.One 21:45 bis 23:45 Komödie Delhi Belly IND 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die drei Freunde Tashi, Nitin und Arup leben in einer ziemlich chaotischen Wohngemeinschaft in ständiger Geldnot. Ihr gemütliches Lotterleben wird ordentlich auf den Kopf gestellt, als Tashis Verlobte, die Stewardess Sonia, ein geheimnisvolles Päckchen an den mysteriösen Somayajulu ausliefern soll. Weil Sonia keine Zeit hat, bittet sie Tashi um den Dienst. Dieser schiebt die nervige Aufgabe Nitin zu. Der wiederum wird plötzlich Opfer einer üblen Durchfallerkrankung, dem "Delhi Belly". An die Wohnung gefesselt, übergibt Nitin das Päckchen zur Auslieferung an Arup - gemeinsam mit einer Stuhlprobe für seinen Arzt. Doch Arup bringt die beiden Päckchen durcheinander, nicht ahnend, dass das eine Diamanten von unschätzbarem Wert enthält: Somayajulu ist nämlich in Wahrheit ein kaltblütiger Gangsterboss und über seine ausbleibende Lieferung gar nicht erfreut. Als das Männertrio von den Juwelen erfährt, schmiedet es einen gefährlichen Plan, um selbst an die Steinchen zu kommen. Doch Somayajulus Handlanger sind ihnen dicht auf den Fersen. Plötzlich befinden sich Tashi, Nitin und Arup in größter Gefahr. Ursprünglich hatte Drehbuchautor Akshat Verma das Skript für diese freche Komödie für sein Studium an der Universität von Los Angeles geschrieben. Nach seinem Abschluss bot er das Drehbuch der Produktionsfirma von Megastar Aamir Khan an, wo Khans Frau Kiran Rao es zufällig in die Finger bekam und ihrem Mann schließlich unter Lachkrämpfen ans Herz legte. Khan produzierte den Film schlussendlich und absolvierte sogar einen kleinen Gastauftritt in einer Tanzszene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Imran Khan (Tashi Malhotra / Tashi Dorjee Lhaloo) Vir Das (Arup) Kunaal Roy Kapur (Nitin) Shenaz Treasurywala (Sonia) Poorna Jagannathan (Menaka) Kim Bodnia (Vladimir Dragunsky) Paresh Ganatra (Manish Chand Jain) Originaltitel: Delhi Belly Regie: Abhinay Deo, Akshat Verma Drehbuch: Akshat Verma Musik: Ram Sampath Altersempfehlung: ab 6