Zee.One 19:45 bis 22:15 Drama Man lebt nur einmal IND 2011 HDTV Vor seiner Hochzeit will Kabir nochmal richtig einen draufmachen. Statt eines normalen Junggesellenabschieds plant er daher einen dreiwöchigen Trip durch Spanien mit seinen besten Kumpels Arjun und Imran. Der Clou daran: Jeder der drei darf sich eine abenteuerliche Unternehmung aussuchen, bei der die beiden anderen jeweils mitmachen müssen. Doch schon bei der ersten Station ist es vorbei mit dem reinen Männerurlaub: Hals über Kopf verliebt sich Arjun in die schöne Tauchlehrerin Laila, die dem Workaholic erstmal das Schwimmen beibringen muss. Die aufkeimende Romanze zwischen den beiden sorgt für ordentlich Ärger unter den Freunden, als Imran einen heftigen Flirt mit Laila beginnt. Plötzlich ist sich zudem Kabir nicht mehr sicher, ob er wirklich heiraten möchte. Aber erst nach einem feuchtfröhlichen Abend gehen die Dinge wirklich schief. Vor einer traumhaften Urlaubskulisse entfaltet sich diese sommerfrische Komödie mit Superstar Hrithik Roshan in einer der Hauptrollen. Für die Nachstellung des "Tomatina"-Festivals in Buñol, bei dem sich Besucher mit überreifen Tomaten bewerfen, wurden eigens 16 Tonnen Gemüse eingeflogen. Bildergalerie Schauspieler: Katrina Kaif (Laila) Hrithik Roshan (Arjun Saluja) Naseeruddhin Shah (Salman Habib) Farhan Akhtar (Imraan Qureshi) Abhay Deol (Kabir Dewan) Kalki Koechlin (Natasha Arora) Ariadna Cabrol (Nuria) Originaltitel: Zindagi Na Milegi Dobara Regie: Zoya Akthar Drehbuch: Reema Kagti Kamera: Carlos Catalan Musik: Shankar-Ehsaan-Loy Altersempfehlung: ab 6