AXN 20:15 bis 21:00 Serien Kingdom Neue Wege USA 2015 16:9 Merken Ryan sucht abermals sein Elternhaus auf, um nach seinem Vater zu sehen. Vielleicht ist die Hoffnung für eine Beziehung zwischen den beiden nicht verloren. Jay willigt ein, Alveys Plan zu folgen, der die beiden in eine neue Richtung bringt. Nate verfolgt eine schnelle Rückkehr in den Ring. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Grillo (Alvey Kulina) Kiele Sanchez (Lisa Prince) Matt Lauria (Ryan Wheeler) Jonathan Tucker (Jay Kulina) Nick Jonas (Nate Kulina) Natalie Martinez (Alicia Mendez) Joanna Going (Christina Kulina) Originaltitel: Kingdom Regie: Gary Fleder Drehbuch: Vladimir Cvetko, Byron Balasco Kamera: Sidney Sidell Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 12