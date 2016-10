AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Das kleine Superhirn GB 2003 16:9 Merken Der MI5 damit beauftragt, eine von einem französischen Wissenschaftler entwickelte Waffentechnologie names "Firestorm" zu stehlen. Der britische Geheimdienst ist allerdings nicht der einzige, der an der Waffe interessiert ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Matthew Macfayden (Tom Quinn) Keeley Hawes (Zoe Reynolds) Hugh Simon (Malcom Wynn-Jones) Rupert Penry-Jones (Adam Carter) Rory MacGregor (Colin Wells) Natasha Little (Vicki Westbrook) Originaltitel: Spooks Regie: Ciarán Donnelly Drehbuch: Simon Mirren, David Wolstencroft Musik: Jennie Muskett Altersempfehlung: ab 16