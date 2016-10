AXN 10:10 bis 10:55 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Die perfekte Familie CDN 2009 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Team One muss schnell reagieren, als ein junges Paar das Kind kidnappen, das sie zur Adoption freigaben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurence Leboeuf (Jessie Wyeth) Matt Bellefleur (Terry Dornan) Jessica Steen (Donna Sabine) Robin Brûlé (Cindy Greenwood) Kevin Jubinville (Andrew Greenwood) Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) Originaltitel: Flashpoint Regie: Erik Canuel Drehbuch: Adam Barken, John Callaghan Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16