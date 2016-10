AXN 06:00 bis 06:50 Actionserie Sea Patrol Folge: 7 Mayday! AUS 2007 16:9 Merken Bei idealem Segelwetter fängt die Hammersley den Notruf von Claire auf, einer jungen und attraktiven Seglerin, die für einen guten Zweck Australien umsegeln will. Sie gibt an, von vier Piraten auf einem Schnellboot überfallen worden zu sein. Da auf ihrer Yacht nichts fehlt oder zerstört wurde, setzt Claire trotz Mikes Warnung ihre Reise fort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Lieutenant Commander Mike Flynn) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Jay Bunyan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris 'Swain' Blake) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Di McElroy, Hal McElroy, John Ridley Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 288 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 48 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 48 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 48 Min.