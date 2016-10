AXN 06:00 bis 06:50 Actionserie Sea Patrol Folge: 5 Unter dem Horizont AUS 2007 16:9 Merken Die HMAS Hammersley bringt ein Boot mit illegalen Fischern auf. Die Männer, allesamt arme Schlucker, erbeuten für ihre Auftraggeber Haifischflossen. Der sprachbegabte Robert bringt den Namen des Mutterschiffs in Erfahrung. Es ist die Coral Emperor, die in geringer Entfernung liegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Lieutenant Commander Mike Flynn) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris 'Swain' Blake) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Hal McElroy, Di McElroy, Marcia Gardner Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

