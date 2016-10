AXN 11:45 bis 12:35 Actionserie Sea Patrol Folge: 3 Geister der Vergangenheit AUS 2007 16:9 Merken Die Hammersley gerät in einen schweren Sturm. Nach einem Blitzeinschlag droht das Schiff zu kentern, doch die erfahrene Crew kann das Schlimmste verhindern. Chefo, Swain und Buffer ziehen Spider mit ihren Geschichten über Geisterschiffe auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Lieutenant Commander Mike Flynn) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Jay Bunyan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Hal McElroy, Di McElroy, Michaeley O'Brien Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12