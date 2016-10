AXN 01:30 bis 02:15 Actionserie Knight Rider Wer macht K.I.T.T. zum Killer? USA 2008 16:9 Merken Knight Rider Reloaded: Wunderauto K.I.T.T. hat einen neuen Fahrer! Ex Army-Ranger Mike Traceur ist der Sohn von Michael Knight. Als der Vater seiner Jugendfreundin Sarah Graiman - Charles Graiman - entführt wird, soll er den Mann in Sicherheit bringen, der nicht nur den Knight Industries Two Thousand (K.I.T.T.) sondern auch den Knight Industries Three Thousand (K.I.T.T.) mitentwickelt hat. Mithilfe des Wunderautos macht er sich auf die Suche nach Ihm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Bruening (Mike Traceur) Deanna Russo (Sarah Graiman) Sydney Tamiia Poitier (Carrie Rivai) Paul Campbell (Billy Morgan) Yancey Arias (Alex Torress) Bruce Davison (Charles Graiman) Smith Cho (Zoe Chae) Originaltitel: Knight Rider Regie: Leslie Libman Drehbuch: Gary Scott Thompson, Glen A. Larson, Dave Andron Kamera: Jamie Barber Altersempfehlung: ab 16