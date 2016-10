AXN 22:50 bis 23:50 Krimiserie Power Whoever He Is USA 2014 16:9 Merken Nach dem anonymen Anschlag auf das Drogengeschäft von "Ghost" und Tommy, versuchen sie rauszufinden, wer der unbekannte Feind ist. Tasha, "Ghosts" Frau und Mutter seiner Kinder, kämpft mit ihrer Rolle als Ehefrau eines vielbeschäftigten Nachtclubbesitzers, während "Ghosts" alte Gefühle für Angela neu aufflammen. Inzwischen verfolgt Angela in ihrem Job in der US-Staatsanwaltschaft "Ghosts" Drogenlieferanten Lobos - und weder "Ghost" noch Angela wissen, auf welchem Kollisionskurs sie sich befinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Andy Bean (Greg) Adam Huss (Kantos) Kathrine Narducci (Lavarro) Originaltitel: Power Regie: Anthony Hemingway Drehbuch: Courtney Kemp Agboh, Vladimir Cvetko, Salvatore Stabile Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 18