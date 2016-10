AXN 19:30 bis 20:15 Krimiserie 19-2 Problem mit Theo CDN 2014 16:9 Merken Ben und Nick halten einen betrunkenen Bürgermeister (Richard) an, der einen Strichjungen im Wagen hat, und nehmen ihm die Schlüssel ab. Ben ruft Nicks Schwester Amélie an und bekommt noch am selben Abend ein Date. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Holmes (Nick Barron) Jared Keeso (Ben Chartier) Dan Petronijevic (J.M. Brouillard) Benz Antoine (Tyler Joseph) Mylène Dinh-Robic (Beatrice Hamelin) Conrad Pla (Sergeant Julien Houle) Bruce Ramsay (Commander Gendron) Originaltitel: 19-2 Regie: Erik Canuel Drehbuch: Danielle Dansereau Musik: Nicolas Maranda Altersempfehlung: ab 16