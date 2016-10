TNT-Serie 04:10 bis 04:55 Krimiserie The Closer Russenmafia USA 2005 16:9 Merken Brenda ermittelt im Mordfall der russischen Edelprostituierten Zoya, bei der eine Kundenliste gefunden wurde. Schnell zeigt sich, dass viele der wohlhabendsten und bekanntesten Bürger der Stadt Kunden des Callgirls waren, unter ihnen auch Danny Booth, ein enger Freund von Brendas Chef Pope. Doch nicht nur die Ermittlungen erweisen sich als schwierig, auch privat hat Brenda zu knabbern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) Robert Gossett (Captain Taylor) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Tony Denison (Lieutenant Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Elodie Keene Drehbuch: Nancy Miller Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine

