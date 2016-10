TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Maskenball mit Leiche USA 1986 Merken Jessica besucht ihren entfernten Cousin Calhoun in New Orleans und gerät mitten ins bunte Karnevalstreiben. Auf einem Ball wird der Spielcasino-Besitzer Johnny Blaze tot aufgefunden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Peter Bonerz (Calhoun "Cal" Fletcher) Granville Van Dusen (Congressman Brad Gardner) George DiCenzo (Johnny Blaze) Lisa Langlois (Kitty Manette) Cesare Danova (Edmund Cavette) Robert Forster (Gilbert Gaston) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: Robert Moreno Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6