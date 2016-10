TNT-Serie 17:55 bis 18:40 Krimiserie Crossing Jordan Der zweite Tod USA 2007 16:9 Merken Jordan und Ivers nehmen sich eines seltsamen Falles an: Eine Frau, die seit sechs Jahren als tot gilt, ist in Wahrheit erst vor wenigen Stunden gestorben. Woody und Bug helfen indes Lily und Brandau, die mit ansehen mussten, wie ihre Psychiaterin vor ihren Augen gestorben ist. Zuerst gehen alle davon aus, dass ein Herzinfarkt die Todesursache war - bis sie eine seltsame Stichwunde entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Jeffrey Donovan (William Ivers) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: John Badham Drehbuch: Rob Wright, Jim D. Gray Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin