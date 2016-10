TNT-Serie 16:20 bis 17:05 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 63 Mitgehangen, mitgefangen USA 2013 16:9 Merken Aria hat die Grippe und muss das Bett hüten. Da ihr Vater nicht zuhause ist, kümmert sich Meredith um das Mädchen. Möchte sie einfach nur nett sein oder verfolgt die Verehrerin ihres Vaters dabei ihre eigenen finsteren Pläne? Während Hanna und Emily einer neuen Spur nachgehen, seilt sich Spencer ab, um Toby zu überraschen und mit ihm ihren Jahrestag zu feiern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: I. Marlene King Drehbuch: Jonell Lennon, I. Marlene King Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12

