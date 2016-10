TNT-Serie 10:05 bis 10:55 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Das Beichtgeheimnis USA 1989 Merken Am Strand von Cabot Cove wird eine Leiche gefunden. Pater Donald ist über den Todesfall auffallend beunruhigt, denn am Vorabend hatte ihm ein Gemeindemitglied gebeichtet, einen Mord begangen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) William Windom (Dr. Seth Hazlitt) Ron Masak (Sheriff Mort Metzger) Madlyn Rhue (Doris West) Jennifer Runyon (Kelly Barrett) Lance Kerwin (Eddie Frayne) Jon Cedar (Evan West) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Lynne Kelsey Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12