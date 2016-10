TNT-Serie 07:35 bis 08:20 Serien Reign Kriegstaten USA 2014 16:9 Merken Mary schlägt vor, dass man die katholische Claude mit dem protestantischen Louis verheiraten könnte, um ein Symbol für den Frieden zwischen den beiden Konfessionen zu schaffen. Francis stimmt der Idee zu, auch wenn sie ihm als Vorwand dient, Montgomery zu finden. Während der König mit Bash unterwegs ist und Montgomery aufspüren will, wird das Schloss angegriffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Lady Greer) Caitlin Stasey (Lady Kenna) Anna Popplewell (Lola) Originaltitel: Reign Regie: Fred Gerber Drehbuch: Laurie McCarthy, Nancy Won Kamera: Mark Willis

