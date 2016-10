TNT-Serie 01:40 bis 02:25 Krimiserie Major Crimes Hoch gepokert USA 2015 16:9 Merken Bei einer Schießerei wurden vier wohlhabende Leute verletzt, anschließend zu einem Krankenhaus gefahren und dort vor der Notaufnahme liegen gelassen, da man sie für tot hielt. Während die Ermittler eine lange Liste an Verdächtigen abarbeiten, will sich Rusty bei seinem nächsten Artikel zum Thema Identität einem Tabuthema widmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Rick Wallace Drehbuch: Ralph Gifford, Carson Moore Kamera: David A. Harp