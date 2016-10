TNT-Serie 00:10 bis 00:55 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Bluthochzeit USA 2007 16:9 Merken Garret ist zögernd damit einverstanden, dass Jordan wieder zu arbeiten beginnt, obwohl sie noch für zwei Wochen krankgeschrieben wäre. Aber er verlangt, dass sie es ruhig angehen lässt und sich aus Woodys aktuellem Fall heraushält. Während Woody also mit Nigel und Kate den Mord an einem Mann untersucht, der an seinem Hochzeitstag zusammen mit dem Fotografen erschossen wurde, nutzt Jordan ihre neue Energie, um ihr Büro umzuräumen. Doch dann braucht Detective Chandler bei einem Todesfall Unterstützung: Eine Frau wurde bei einem Überfall getötet, als sie jemand anders helfen wollte. Jordan soll der Schwester der Toten die traurige Nachricht überbringen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Brooke Smith (Dr. Kate Switzer) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Donna Deitch Drehbuch: Tim Kring, Melissa R. Byer Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 194 Min. Inside Nordkorea

Dokumentation

Das Erste 22:45 bis 00:15

Seit 89 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 23:00 bis 00:15

Seit 74 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:15 bis 00:30

Seit 59 Min.