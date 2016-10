TNT-Serie 21:45 bis 22:40 Krimiserie The Frankenstein Chronicles Die Schöpferin des Monsters GB 2015 16:9 Merken Flora konnte Billy Oates Fängen entkommen und wendet sich hilfesuchend an Inspektor John Marlott. Da er glaubt, dass sie eine Schlüsselzeugin sein könnte, bringt er das Mädchen in Sicherheit. Nightingale verfolgt indes mehrere Verdächtige, jedoch mit gemischtem Erfolg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel West (Sir William Chester) Sean Bean (John Marlott) Eloise Smyth (Flora) Ryan Sampson (Boz) Elliot Cowan (Sir Bentley Warburton) Richie Campbell (Nightingale) Paul Clayton (Confectioner) Originaltitel: The Frankenstein Chronicles Regie: Benjamin Ross Drehbuch: Benjamin Ross, Barry Langford Musik: Harry Escott, Roger Goula Sarda