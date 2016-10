TNT-Serie 15:35 bis 16:20 Jugendserie O.C., California Die Verlobungsfeier USA 2004 Merken Jede künftige Braut braucht eine Brautparty und Julie wird eine bekommen, die sie nie vergessen wird - und zwar dank ihrer Tochter Marissa. Theresa kehrt indes nach Newport Beach zurück. Als Ryan den Grund erfährt, wieso sie wieder da ist, ist er entsetzt. Seth erhält die Gelegenheit, Summers Vater kennenzulernen, doch die Begegnung läuft nicht so ab, wie er es sich gewünscht hätte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Chris Carmack (Luke Ward) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Sandy Smolan Drehbuch: Josh Schwartz, J. J. Philbin Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng