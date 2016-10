TNT-Serie 11:45 bis 12:35 Serien McLeods Töchter Stille Nacht AUS 2007 16:9 Merken Es ist Weihnachten, doch besinnliche Stimmung will auf der Farm nicht recht aufkommen. Grace hat erfahren, dass Heath sie tatsächlich mit seiner Immobilienmaklerin betrügt und beendet die Beziehung. Wenigstens Alex ist früher als erwartet aus Argentinien zurückgekehrt, worüber sich die schwangere Stevie sehr freut. Am ersten Weihnachtsfeiertag wartet aber bereits die nächste Katastrophe ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Abi Tucker (Grace McLeod) Doris Younane (Moira Doyle) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Richard Jasek Drehbuch: Chris McCourt Musik: Alastair Ford