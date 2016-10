TNT-Serie 10:05 bis 10:55 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord in Athen USA 1989 Merken Auf einer Tournee durch Europa trifft Jessica auf ihren alten Freund, den britischen Geheimagenten Michael Hagarty. Gemeinsam fliegen sie von Paris nach Athen. Auf dem griechischen Flughafen ist Michael plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Harold Baines nimmt sich Jessicas an und bringt sie in einem Hotel unter. Die Überraschung ist groß, als wenig später Hagarty auftaucht und verkündet, Jessica müsse ihn am Abend als seine Ehefrau auf eine Party begleiten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Len Cariou (Michael Hagarty) Ian Ogilvy (Harold Baines) June Chadwick (Pamela Drake) Thom Christopher (Dimitri Popadopalous) Steve Inwood (Sgt. Petrakas) Richard Todd (Col. Alec Scofield) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Tom Sawyer Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6