TNT-Serie 01:30 bis 02:15 Krimiserie Cold Case Hundstage USA 2006 16:9 Merken Als eine Bankfiliale von drei Männern mit Johnny Cash-Masken überfallen wird, stellt man fest, dass bereits im Jahr 2000 ein Bankraub nach dem gleichen Muster in derselben Filiale verübt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Tracie Thoms (Roween Ryan) Veronica Cartwright (Mary Ryan) Originaltitel: Cold Case Regie: Craig Ross Jr. Drehbuch: Sean Whitesell Kamera: Paul M. Sommers, Paul Sommers Musik: Michael A. Levine