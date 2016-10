TNT-Serie 22:30 bis 23:15 Mysteryserie Pretty Little Liars Bitte nicht stören! USA 2016 16:9 Merken Die Freundinnen sind inzwischen fest davon überzeugt, dass Sara Harvey hinter den neuesten Drohungen steckt. Wild entschlossen versuchen sie, Beweise für Saras Schuld zu finden, um diese im Anschluss der Polizei präsentieren zu können. Aria erhält unerwarteten Besuch von ihrer Familie und Ali kümmert sich um Emily, die dringend Hilfe benötigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Melanie Mayron Drehbuch: Bryan M. Holdman Kamera: Larry Reibman