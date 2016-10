TNT-Serie 21:45 bis 22:30 Mysteryserie Pretty Little Liars Neue Männer, neue Lügen USA 2016 16:9 Merken Die Polizei sitzt Hanna wegen des Filmmaterials von Radley im Nacken. Da sie keinen Ausweg mehr sieht und dringend Hilfe braucht, beschließt sie, ihren engsten Vertrauten die Wahrheit zu gestehen. Aria, die unbedingt wissen will, ob Ezra schuldig ist, lässt sich bei ihren Nachforschungen von Emily unterstützen. Gemeinsam mit Caleb versucht Spencer derweil, eine neue Gefahr zu eliminieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Zetna Fuentes Drehbuch: Kyle Bown, Kateland Brown Kamera: Larry Reibman