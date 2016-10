TNT-Serie 17:55 bis 18:40 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Hoch gepokert USA 2007 16:9 Merken Jordan wurde nach ihrer schweren Operation nach Hause entlassen, braucht aber noch Unterstützung. Daher ist immer einer ihrer Kollegen bei ihr und kümmert sich um alles, was anfällt. Doch als Bug eines Tages nicht zu seiner Schicht bei Jordan auftaucht, gerät das Team noch mehr unter Druck. Als sich herausstellt, dass Bug von der Homeland Security wegen Terrorismusverdachts verhaftet wurde, setzen Garret, Woody und Nigel alle Hebel in Bewegung, um Bugs Unschuld zu beweisen. Kate soll sich indessen um Jordan kümmern. Ausgereichet ihr fällt auf, dass Jordan seit ihrer OP offenbar unter beunruhigenden Halluzinationen leidet?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Susan Gibney (DA Rene Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Jill Hennessy Drehbuch: Kathy McCormick, Lynne E. Litt Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin