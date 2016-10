TNT-Serie 15:30 bis 16:20 Jugendserie O.C., California Der Antrag USA 2004 Merken Marissa ist noch nicht bereit, mit Luke oder ihrer Mutter zu sprechen, nachdem sie von der Affäre der beiden erfahren hat. In Newport steht indes die große Eröffnung des neuen Restaurants an. Kurz vor der Party erfahren Sandy und Jimmy jedoch, dass ihnen ihre Ausschanklizenz für Alkohol nicht gewährt wurde. Doch die Eröffnung soll nicht der einzige Höhepunkt des Abends werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Chris Carmack (Luke Ward) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Helen Shaver Drehbuch: Josh Schwartz, Liz Friedman Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6