TNT-Serie 13:15 bis 14:00 Serien Reign - le destin d'une reine Au nom de la foi USA 2014 16:9 Merken Zwischen Mary und Francis kriselt es, als die Inquisition in Form des römischen Kardinals Vasari nach Frankreich kommt. Der Kardinal lässt alle Bürger foltern, die verdächtigt werden, Protestanten zu sein. Catherine versucht indes, ihre Tochter Claude unter die Haube zu bringen und mit dem Sohn eines bayerischen Grafen zu verheiraten, doch die aufsässige Claude vereitelt den Plan ihrer Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Lady Greer) Caitlin Stasey (Lady Kenna) Anna Popplewell (Lady Lola) Originaltitel: Reign Regie: Charles Binamé Drehbuch: Laurie McCarthy, Stephanie Sengupta, Adele Lim, Melody Fox