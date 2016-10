TNT-Serie 11:45 bis 12:30 Serien McLeods Töchter Strandparty AUS 2006 16:9 Merken Als die Bewohner von Drover's Run in Windeseile 500 Schafe scheren müssen, weil Jodi eine Klausel im Kaufvertrag übersehen hat, ist die Stimmung auf der Farm bald in Keller. Auch zwischen Fiona und Alex herrscht dicke Luft. Um die Lage etwas zu entspannen, behauptet sie daher kurzerhand, schwanger zu sein. Jodi freut sich riesig, als plötzlich Kevin vor ihr steht, weil er sie besuchen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Brett Tucker (Dave) Michelle Langstone (Fiona) Zoe Naylor (Regan) Doris Younane (Moira) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Steve Jodrell Drehbuch: Tracey Trinder Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6